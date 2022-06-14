Москва, 14 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Российская промышленность так и не создала себе источник пополнения и производства промышленных кадров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«А по щелчку пальцев это не делается. Достаточно вспомнить, с какими социальными и экономическими издержками пришлось столкнуться СССР в осуществлении индустриализации, — сказал Комолов. — А у нас сейчас задача посложнее. И масштабы другие, и технологии более сложные, и монополизация этих технологий крайне высока. И если Советскому Союзу удалось воспользоваться неблагоприятной конъюнктурой западного мира и на фоне Великой депрессии привлечь на свой рынок американцев и европейцев, которые смогли поправить свои дела, то сегодня не факт, что сложатся такие условия. А Китай не сможет и не захочет в полной мере замещать нам Западную Европу».

Как пояснил экономист, КНР не нужно столько ресурсов, сколько покупал у РФ Запад.

«По крайней мере, по нынешней цене, — уточнил Комолов. — У него самого перенакопление капитала существенное и темпы роста падают. Или же это будут поставки с гигантским дисконтом. А что касается поставок сложной продукции, то сам Китай сильно зависит от Европы и США. И не может производить многое из того, что нам нужно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что Россия еще не ощутила на себе все негативные последствия санкций и экономического кризиса.