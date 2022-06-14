Краснодар, , 12:39 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки в больницы поступили 11 пациентов с заражением коронавирусом, данные на 14 июня опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее, 13 июня, сообщалось о госпитализации 12 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в регионе подтверждено ещё 18 случаев заболевания COVID-19 — на десять случаев меньше, чем накануне.

«В Краснодаре заболели восемь человек, в Новороссийске, Горячем и Ключе Тихорецком районе — по два, в Сочи, Ейском, Кавказском, Туапсинском районе — по одному», — уточнили в региональном оперативном штабе.

На 14 июня в ковид-стационарах региона продолжают лечение 213 человек, амбулаторно лечатся 1 484 пациента. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся семь кубанцев.

С начала пандемии в Краснодарском крае подтвердили 261 949 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 250 483 человека, 10 945 пациентов спасти не удалось.