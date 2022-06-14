Каракас, 14 июня, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы задействовали службы безопасности и гражданской обороны для оказания помощи населению, пострадавшему от сильных дождей в нескольких штатах страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

Во время видеоконференции с представителями правительства и региональных властей из Кувейта президент Николас Мадуро, который находится в этой стране с официальным визитом, подтвердил поддержку властей для оказания помощи пострадавшим от дождей.

Мадуро заявил о реализации структурного плана по обеспечению безопасности населения перед лицом разрушений, вызванных последствиями изменения климата на территории Венесуэлы, в результате чего уровень осадков в текущем сезоне значительно превышает средние исторические показатели.

Глава государства напомнил, что в конкретном случае Венесуэлы дожди оказывают значительное влияние с августа 2021 года по настоящее время.

Он также отметил работу региональных властей по оказанию своевременной помощи пострадавшим людям в режиме реального времени.