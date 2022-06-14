Донецк, 14 июня, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских формирований попал город Макеевка. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 11:58 нанесён удар с украинских позиций в Авдеевке. По Макеевке выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике обстрелян населённый пункт Озеряновка.