Пучхон, 14 июня 2022, 12:39 — REGNUM С 7 по 17 июля в южнокорейском Почхоне состоится 26-й Международный фестиваль фантастических фильмов. Об этом сообщает Yonhap News.
Согласно опубликованным данным, на фестивале покажут 228 картин из 49 стран.
Известно, что фестиваль откроет фильм ужасов англичанина Алекса Гарланда «Мужчины», а закроет — южнокорейский триллер Чон Бом Сика «Новая нормальность».
В конкурсной программе будут представлено десять фильмов, включая хоррор японского режиссера Сейо Хойи, хоррор индонезийского режиссера Фаджара Нугроса «Чрево» и фильм австралийского режиссера Горана Столевски «Ты не будешь один».