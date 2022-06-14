Пучхон, Южная Корея, 14 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. С 7 по 17 июля в южнокорейском Пучхоне состоится 26-й Международный фестиваль фантастических фильмов. Об этом сообщает Yonhap News.

(сс) geralt Кинофестиваль

Согласно опубликованным данным, на фестивале покажут 228 картин из 49 стран.

Известно, что фестиваль откроет фильм ужасов англичанина Алекса Гарланда «Мужчины», а закроет — южнокорейский триллер Чон Бом Сика «Новая нормальность».

В конкурсной программе будут представлено десять фильмов, включая хоррор японского режиссера Сейо Хойи, хоррор индонезийского режиссера Фаджара Нугроса «Чрево» и фильм австралийского режиссера Горана Столевски «Ты не будешь один».