Крутинский р-н, , 12:37 — REGNUM Уголовное дело по факту ДТП с пострадавшими расследуется в Омской области. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Крутинского района, сообщили ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Автоавария произошла вечером 10 июня. По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗ 3110», выезжая со второстепенной дороги вблизи населённого пункта Крутинка, не предоставил преимущество автомобилю Hyundai Creta, движущемуся по трассе «Тюмень — Омск». Транспортные средства столкнулись.

В результате столкновения пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Шестилетняя пассажирка иномарки получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

На место происшествия выезжал прокурор Крутинского района Валерий Лабзов. По факту ДТП расследуется уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадала 12-летняя девочка.

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