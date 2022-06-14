Москва, , 12:36 — REGNUM С III квартала 2022 года и до 2024 года экономика РФ покажет, чего она стоит и готова ли пройти тест на прочность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Пока мы не в полной мере ощутили все последствия санкций и экономического кризиса, — сказал Комолов. — Пока еще в российских компаниях есть запасы станков и разных запчастей, накопленных в предшествующие кварталы. А вот к III–IV кварталу 2022 года мы уже будем ощущать дефицит того, что сегодня невозможно ввезти из-за рубежа. Мы или полностью не сможем обновлять какой-то элемент базы станков или приборов или будем делать это с большими издержками за счет параллельного импорта, либо всяких хитрых схем поставок через третьи страны. Это увеличит транспортное плечо, а значит расходы по доставке».

Как пояснил Комолов, в РФ существует «некоторая иллюзия» по поводу того, что экономика России уже пережила период санкций, а инфляция снизилась.

«Следует помнить, что все макроэкономические процессы инерционны, и любые серьезные последствия видны всегда с лагом в один-два квартала. У нас обострятся фундаментальные проблемы, связанные с износом основного капитала, которые, естественно, будут расти, и мы получим проблему с учащением техногенных катастроф, снижением производительности труда, — сказал Комолов. — Постепенная деградация будет наблюдаться на отрезке полутора-двух лет. Так что от III квартала 2022 года до 2024 года будет очень интересный период для экономического анализа, который покажет, чего стоит наша экономическая система и готова ли она выдержать тест на прочность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, стоит ли верить официальным данным Росстата по уровню бедности и инфляции.

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