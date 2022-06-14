Москва, 14 июня 2022, 12:36 — REGNUM С III квартала 2022 года и до 2024 года экономика РФ покажет, чего она стоит и готова ли пройти тест на прочность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Санкции
Санкции
Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Пока мы не в полной мере ощутили все последствия санкций и экономического кризиса, — сказал Комолов. — Пока еще в российских компаниях есть запасы станков и разных запчастей, накопленных в предшествующие кварталы. А вот к III–IV кварталу 2022 года мы уже будем ощущать дефицит того, что сегодня невозможно ввезти из-за рубежа. Мы или полностью не сможем обновлять какой-то элемент базы станков или приборов или будем делать это с большими издержками за счет параллельного импорта, либо всяких хитрых схем поставок через третьи страны. Это увеличит транспортное плечо, а значит расходы по доставке».

Как пояснил Комолов, в РФ существует «некоторая иллюзия» по поводу того, что экономика России уже пережила период санкций, а инфляция снизилась.

«Следует помнить, что все макроэкономические процессы инерционны, и любые серьезные последствия видны всегда с лагом в один-два квартала. У нас обострятся фундаментальные проблемы, связанные с износом основного капитала, которые, естественно, будут расти, и мы получим проблему с учащением техногенных катастроф, снижением производительности труда, — сказал Комолов. — Постепенная деградация будет наблюдаться на отрезке полутора-двух лет. Так что от III квартала 2022 года до 2024 года будет очень интересный период для экономического анализа, который покажет, чего стоит наша экономическая система и готова ли она выдержать тест на прочность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, стоит ли верить официальным данным Росстата по уровню бедности и инфляции.

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