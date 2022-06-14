Красногорск, , 12:35 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов посетил Главный военный клинический госпиталь Росгвардии в подмосковной Балашихе. Он навестил раненых военных из Дагестана, проверил, как идет ход лечения, и убедился, что медпомощь оказывается в полном объеме, сообщили в его пресс-службе.

Сергей Меликов Rosgvard.ru

«Руководитель региона пообщался с ребятами, поблагодарил их за проявленное на передовой мужество и пожелал скорейшего выздоровления от имени всех дагестанцев. Сергей Меликов также поговорил с врачами и убедился, что военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Дагестане по инициативе главы республики Сергея Меликова создан общественный фонд для оказания помощи семьям военнослужащих, погибших при выполнении своего воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Из республиканского бюджета было перечислено в адрес фонда 50 млн рублей в качестве первоначального взноса.