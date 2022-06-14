Краснодар, 14 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» выкупил у болгарского «Ботева» трёх нигерийских футболистов. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба клуба.

vikol009 Стадион «Краснодар»

«Краснодар» заключил контракты с Олакунле Олусегуном, Джонатаном Окоронкво и Ифеани Ндукой, которые рассчитаны до 30 июня 2026 года.

В сезоне 2021/22 игроки выступали за команды из структуры «Краснодара» на правах аренды. Ндука выступал за «Краснодар-2», а Олусегун и Окоронкво присоединились к основной команде клуба в весенней части сезона.

Напомним, в минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занял четвёртое место в турнирной таблице.