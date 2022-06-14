Бухарест, 14 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. По меньшей мере 36 мигрантов были задержаны при попытке нелегального пересечения румынско-венгерской границы в районе КПП «Нэдлак» на северо-западе Румынии. Об этом 14 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Согласно предварительной информации, 19 выходцев из Бангладеш, семь индийцев, семь марокканцев и трое пакистанцев прятались в трейлере грузового автомобиля среди партии гробов.

Автомобилем, следовавшим в Италию, управлял гражданин Румынии, который не смог объяснить, как именно нелегалы попали в машину.

Ведется следствие. Иностранцам грозит депортация.