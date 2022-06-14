Новосибирск, , 12:35 — REGNUM В Новосибирской области накануне осени, зимы и эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом могут продлить режим повышенной готовности. С таким предложением на оперативном совещании сегодня, 14 июня, выступил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Среднесуточный темп прироста на протяжении последних пяти недель составляет 0,02, — цитирует сайт VN.ru Щербатова. — Необходимо отметить, что несколько возрос коэффициент распространения инфекции, он составляет чуть больше единицы».

Специалисты ожидают подъём осенней заболеваемости COVID-19.

Напомним, что режим повышенной готовности на территории Новосибирской области завершается 1 июля. Однако губернатор Андрей Травников после предложения Щербатова отметил, что «оперативный штаб подготовит необходимые документы».