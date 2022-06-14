Москва, , 12:34 — REGNUM В России социальные выплаты фактически растут на меньшую величину, чем должны были бы для компенсации инфляционных потерь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что в России численность населения с доходами ниже границы бедности выросла на 0,1 миллиона человек.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

«Расчет уровня бедности базируется на другом ключевом показателе, а именно на оценке уровня инфляции Росстатом, у методики которого есть множество недостатков, — сказал Комолов. — Росстат считает инфляцию не по всем товарам, которые обращаются в экономике, а делает некоторую выборку. И средняя покупательская корзина часто включает в себя те товары, которые простому человеку недоступны. Например, поездки за границу или какие-то предметы роскоши. Средний человек в РФ вообще за границу не ездит, а большинство населения даже не имеет загранпаспортов. Однако эти аспекты тоже учитываются в расчете инфляции и немного гасят ту значимую для нас часть корзины, по которой рассчитывается инфляция, — продуктовую, лекарственную и связанную с базовыми услугами. Если бы мы взяли только продовольственную инфляцию, то увидели бы значительно более существенный темп роста индекса потребительских цен, а значит, уровень бедности был бы более высоким. Я бы не сказал, что это сознательные манипуляции».

Однако, как подчеркнул Комолов, основываясь на этой не самой удачной методологии, власти РФ потом индексируют пенсии, заработные платы и прочие бюджетные выплаты исходя из не очень объективного инфляционного показателя.

«А значит, фактически социальные выплаты растут на меньшую величину, чем должны были бы для компенсации инфляционных потерь», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в I квартале 2022 года денежные доходы ниже установленной правительством России границы бедности имели 20,9 миллиона человек, или 14,3% населения РФ.

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