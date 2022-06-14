Таллин, 14 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне энергетической биржи Северной европы Nord Pool во вторник, 14 июня, повысилась до 198 евро за мегаватт-час.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Как свидетельствуют данные Nord Pool, максимальный тариф зафиксирован на уровне 256 евро в период с 14 до 15 часов. Дешевле всего — примерно 141 евро — электричество стоило с 3-х ночи до 4-х утра.

В понедельник, 13 июня, среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии составила 174 евро за мегаватт-час. Среднемесячная цена электроэнергии в мае 2022 года составила около 150 евро за мегаватт-час, увеличившись по сравнению с апрелем на 50%.

Цена в мае 2022 года была заметно выше и чем в том же месяце 2021 года, когда она составляла всего 25 евро за мегаватт-час.