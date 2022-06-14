Ульяновск, , 12:32 — REGNUM В Ульяновской области при сдаче экзаменов у десяти выпускников аннулированы результаты из-за обнаружения телефонов и шпаргалок. Об этом заявила 14 июня министр просвещения Ульяновской области Наталья Семенова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

Первые итоги проведения итоговой государственной аттестации выпускников школ подведены на заседании штаба по развитию области.

«К сожалению, за эту часть основного периода зафиксированы нарушения порядка проведения экзамена — преимущественно со стороны выпускников. Десять нарушений мы отмечаем, из них шесть связано с наличием мобильных телефонов: умудрились пронести наши детки телефоны. И четыре [нарушения связаны] с использованием справочных материалов, иными словами — шпаргалок», — сказала Наталья Семенова.

Она добавила, что из-за нарушений порядка проведения аттестации были «вынуждены удалить детей с пунктов проведения экзаменов и аннулировать данные результаты». Министр напомнила, что данные выпускники смогут пересдать обязательные предметы не ранее 1 сентября, а предметы по выбору — через год.

Отметим, что четыре человека досрочно завершили экзамен из-за плохого самочувствия. Им дадут возможность повторно сдать экзамены в резервные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области экзамены сдают более 10 тыс. выпускников девятых классов и свыше 5 тыс. одиннадцатиклассников. Всего организовано свыше 300 пунктов проведения экзаменов, все они оснащены видеонаблюдением. Также для допуска используются ручные металлоискатели.

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