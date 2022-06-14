Десять школьников в Ульяновской области удалены с экзаменов из-за нарушений
Ульяновск, 14 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области при сдаче экзаменов у десяти выпускников аннулированы результаты из-за обнаружения телефонов и шпаргалок. Об этом заявила 14 июня министр просвещения Ульяновской области Наталья Семенова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Первые итоги проведения итоговой государственной аттестации выпускников школ подведены на заседании штаба по развитию области.
Она добавила, что из-за нарушений порядка проведения аттестации были «вынуждены удалить детей с пунктов проведения экзаменов и аннулировать данные результаты». Министр напомнила, что данные выпускники смогут пересдать обязательные предметы не ранее 1 сентября, а предметы по выбору — через год.
Отметим, что четыре человека досрочно завершили экзамен из-за плохого самочувствия. Им дадут возможность повторно сдать экзамены в резервные сроки.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области экзамены сдают более 10 тыс. выпускников девятых классов и свыше 5 тыс. одиннадцатиклассников. Всего организовано свыше 300 пунктов проведения экзаменов, все они оснащены видеонаблюдением. Также для допуска используются ручные металлоискатели.