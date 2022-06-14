Ульяновск, 14 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области при сдаче экзаменов у десяти выпускников аннулированы результаты из-за обнаружения телефонов и шпаргалок. Об этом заявила 14 июня министр просвещения Ульяновской области Наталья Семенова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Первые итоги проведения итоговой государственной аттестации выпускников школ подведены на заседании штаба по развитию области.

«К сожалению, за эту часть основного периода зафиксированы нарушения порядка проведения экзамена — преимущественно со стороны выпускников. Десять нарушений мы отмечаем, из них шесть связано с наличием мобильных телефонов: умудрились пронести наши детки телефоны. И четыре [нарушения связаны] с использованием справочных материалов, иными словами — шпаргалок», — сказала Наталья Семенова.

Она добавила, что из-за нарушений порядка проведения аттестации были «вынуждены удалить детей с пунктов проведения экзаменов и аннулировать данные результаты». Министр напомнила, что данные выпускники смогут пересдать обязательные предметы не ранее 1 сентября, а предметы по выбору — через год.

Отметим, что четыре человека досрочно завершили экзамен из-за плохого самочувствия. Им дадут возможность повторно сдать экзамены в резервные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области экзамены сдают более 10 тыс. выпускников девятых классов и свыше 5 тыс. одиннадцатиклассников. Всего организовано свыше 300 пунктов проведения экзаменов, все они оснащены видеонаблюдением. Также для допуска используются ручные металлоискатели.