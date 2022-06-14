Москва, 14 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Заявления пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что у президента США Джо Байдена есть достаточный запас физических и ментальных для того, что пойти на второй президентский срок, прокомментировала 14 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как напомнила российский дипломат, Жан-Пьер в ответ на вопрос о том, есть ли действующего американского лидера запас физических и ментальных для того, чтобы оставаться на этом посту, ответила, что даже она «не поспевает» за Байденом и, по ее мнению, такой вопрос вообще нельзя задавать.

«Вот не знает Карин, что до неё всё уже придумал пресс-секретарь Ельцина Ястржембский, ответив на аналогичный вопрос одной фразой — у Бориса Николаевича «крепкое рукопожатие», — написала в своем сообщении Захарова.

Также она порекомендовала пресс-секретарю Белого дома изучать другие крылатые фразы пресс-секретаря Ельцина, так как, по словам официального представителя МИД РФ, Жан-Пьер многое из них «должно пригодиться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вопрос о ситуации в США с детским питанием поставил в тупик официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.