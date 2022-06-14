Донецк, 14 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике обстрелян населённый пункт Озеряновка. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

В 11:50 с украинских позиций в населённом пункте Новгородское был открыт огонь по Озеряновке. Всего боевики выпустили пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины обстреляли из «Града» город Макеевка в Донецкой Народной Республике.