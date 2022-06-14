Ярославль, , 12:29 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области отказался привлекать к субсидиарной ответственности бывших членов совета директоров «Ярославской генерирующей компании». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший конкурсный управляющий АО «ЯГК» Денис Дёмин хотел взыскать 4 млрд 468 рублей с лиц и органов власти, имевших отношение к деятельности обанкротившейся госкомпании. К ответственности управляющий пытался привлечь бывших директоров «ЯГК», три департамента правительства Ярославской области, а также членов совета директоров, в числе которых бывшие чиновники разных уровней.

Ответчиками по делу выступали бывшие члены совета директоров — зампред правительства Наталья Шапошникова, бывший директор департамента имущественных и земельных отношений Владимир Кусков, бывший мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников, а также Алексей Андронов, Альберт Лысенко, Игорь Скородумов, Юрий Кац, Ольга Вен, Александр Минькин, Александр Мартьянов, Тамара Гаврилова, Андрей Золотовский, Иван Карташов.

Кроме того управляющий хотел взыскать деньги с бывших руководителей предприятия Виктора Тамарова, Виктора Морозова, Игоря Феддера и Виктора Родионова, а также арбитражного управляющего Семёна Блинника.

Истец полагал, что решения совета директоров ЯГК по одобрению ряда сделок и привели к банкротству компании. Однако бывшие чиновники выдвинули целый ряд аргументов против этого.

«Все вменяемые в вину сделки были направлены на продолжение реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ярославской области на 2008–2012 годы и перспективу до 2015 года, () то есть на выполнение обществом своей миссии и реализацию основанной цели создания АО «ЯГК», — приводит суд позицию одного из ответчиков.

Кроме того, бывшие чиновники указывали на то, что ряд сделок они одобряли уже после того, как они были заключены. Ответчики указывали, что были назначены в совет директоров в связи с занимаемыми должностями и не получали выгоды от этой работы. Некоторые из ответчиков полагали, что ответственность за убытки должны были нести гендиректора госпредприятия, самым известным из которых был бывший депутат облдумы Виктор Тамаров.

Перспектива взыскать с чиновников более 4 млрд за их решения изначально выглядела фантастической. Арбитражный суд это мнение подтвердил.

«Конкурсным управляющим в материалы дела не представлены доказательства причинения убытков сделками, заключенными АО ЯГК, эпизоды по голосованию в отношении которых вменяются в вину ответчикам, а также наличие причинно-следственной связи между голосованием и последующими экономическими результатами от рассматриваемых сделок», — говорится в решении суда.

Иск бывшего управляющего к бывшим членам совета директоров отклонён, но дело пока не завершено. В отдельное производство выделено дело о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей ЯГК и структур областного правительства. Требование к ним остаются прежними — 4 млрд 468 млн рублей.

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