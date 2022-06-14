Ярославль, 14 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области отказался привлекать к субсидиарной ответственности бывших членов совета директоров «Ярославской генерирующей компании». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший конкурсный управляющий АО «ЯГК» Максим Дёмин хотел взыскать 4 млрд 468 рублей с лиц и органов власти, имевших отношение к деятельности обанкротившейся госкомпании. К ответственности управляющий пытался привлечь бывших директоров «ЯГК», три департамента правительства Ярославской области, а также членов совета директоров, в числе которых бывшие чиновники разных уровней.

Ответчиками по делу выступали бывшие члены совета директоров — зампред правительства Наталья Шапошникова, бывший директор департамента имущественных и земельных отношений Владимир Кусков, бывший мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников, а также Алексей Андронов, Альберт Лысенко, Игорь Скородумов, Юрий Кац, Ольга Вен, Александр Минькин, Александр Мартьянов, Тамара Гаврилова, Андрей Золотовский, Иван Карташов.

Кроме того управляющий хотел взыскать деньги с бывших руководителей предприятия Виктора Тамарова, Виктора Морозова, Игоря Феддера и Виктора Родионова, а также арбитражного управляющего Семёна Блинника.

Истец полагал, что решения совета директоров ЯГК по одобрению ряда сделок и привели к банкротству компании. Однако бывшие чиновники выдвинули целый ряд аргументов против этого.

«Все вменяемые в вину сделки были направлены на продолжение реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ярославской области на 2008–2012 годы и перспективу до 2015 года, () то есть на выполнение обществом своей миссии и реализацию основанной цели создания АО «ЯГК», — приводит суд позицию одного из ответчиков.

Кроме того, бывшие чиновники указывали на то, что ряд сделок они одобряли уже после того, как они были заключены. Ответчики указывали, что были назначены в совет директоров в связи с занимаемыми должностями и не получали выгоды от этой работы. Некоторые из ответчиков полагали, что ответственность за убытки должны были нести гендиректора госпредприятия, самым известным из которых был бывший депутат облдумы Виктор Тамаров.

Перспектива взыскать с чиновников более 4 млрд за их решения изначально выглядела фантастической. Арбитражный суд это мнение подтвердил.

«Конкурсным управляющим в материалы дела не представлены доказательства причинения убытков сделками, заключенными АО ЯГК, эпизоды по голосованию в отношении которых вменяются в вину ответчикам, а также наличие причинно-следственной связи между голосованием и последующими экономическими результатами от рассматриваемых сделок», — говорится в решении суда.

Иск бывшего управляющего к бывшим членам совета директоров отклонён, но дело пока не завершено. В отдельное производство выделено дело о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей ЯГК и структур областного правительства. Требование к ним остаются прежними — 4 млрд 468 млн рублей.