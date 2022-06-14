Рязань, 14 июня 2022, 12:40 — REGNUM Руководитель Госжилинспекции Рязанской области Геннадий Шмидт 14 июня освобождён от должности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Отставка произошла по итогам совещания по вопросам деятельности управляющих компаний. Врио губернатора Павел Малков отметил, что от жителей поступают тысячи нареканий на низкое качество работы УК, а решение проблем ограничивается отписками.
В Рязани 2907 многоквартирных жилых домов обслуживают 94 управляющие компании. Еще 519 организаций работают с ТСЖ и ЖСК. Чуть более тысячи оставшихся домов не требуют выбора способа управления.