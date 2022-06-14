Рязань, , 12:40 — REGNUM Руководитель Госжилинспекции Рязанской области Геннадий Шмидт 14 июня освобождён от должности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Здание правительства Рязанской области (сс) Максим Шанин

Отставка произошла по итогам совещания по вопросам деятельности управляющих компаний. Врио губернатора Павел Малков отметил, что от жителей поступают тысячи нареканий на низкое качество работы УК, а решение проблем ограничивается отписками.

«Создание комфортной среды — это не популистский лозунг, а то, чем будем всерьёз заниматься в регионе. Работа государственной жилищной инспекции выглядит беспомощной», — подчеркнул врио главы региона.

В Рязани 2907 многоквартирных жилых домов обслуживают 94 управляющие компании. Еще 519 организаций работают с ТСЖ и ЖСК. Чуть более тысячи оставшихся домов не требуют выбора способа управления.