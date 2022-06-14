Аресибо, Пуэрто-Рико, , 12:29 — REGNUM Пуэрториканский боксёр, бывший чемпион мира в лёгком и полусреднем весе Карлос Ортис умер в возрасте 85 лет. Об этом 14 июня сообщает портал Boxing News.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ортис, который являлся членом Международного зала боксёрской славы, умер 13 июня.

На профессиональном уровне Ортис провёл 70 поединков с 1955 по 1972 год, в которых одержал 61 победу (30 нокаутом), потерпел семь поражений. Кроме того, один бой завершился вничью, результат ещё одного не был признан.

Ортис завоевал два чемпионских титула в лёгком весе и один — в полусреднем. В 1991 году он был включен в Международный зал боксёрской славы. Входил в списки лучших боксёров всех времён по версии различных боксёрских организаций.