Аресибо, Пуэрто-Рико, 14 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Пуэрториканский боксёр, бывший чемпион мира в лёгком и полусреднем весе Карлос Ортис умер в возрасте 85 лет. Об этом 14 июня сообщает портал Boxing News.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Ортис, который являлся членом Международного зала боксёрской славы, умер 13 июня.

На профессиональном уровне Ортис провёл 70 поединков с 1955 по 1972 год, в которых одержал 61 победу (30 нокаутом), потерпел семь поражений. Кроме того, один бой завершился вничью, результат ещё одного не был признан.

Ортис завоевал два чемпионских титула в лёгком весе и один — в полусреднем. В 1991 году он был включен в Международный зал боксёрской славы. Входил в списки лучших боксёров всех времён по версии различных боксёрских организаций.