* талибов — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, , 12:27 — REGNUM Источники в афганской провинции Забуль сообщают, что местный командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял третью жену за 5 миллионов пакистанских рупий. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

Согласно источникам, командира зовут мулла Хаятулла Муджахид, и он является начальником полиции уезда Шахджуй.

Командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) женится в третий с затратой больших сумм, несмотря на то, что лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно запретил командирам второй, третий и четвертый браки.