Вена, , 12:27 — REGNUM Правительство Австрии во вторник 14 июня представило пакет мер, направленных на смягчение последствий высокой инфляции, который включает в себя выплаты в размере 500 евро для всех жителей страны и трехмесячную отсрочку введения нового налога на выбросы углекислого газа, передает Associated Press.

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Правительство оценило стоимость срочных мер примерно в 5 млрд евро и заявило, что до 2026 года весь пакет обойдется в общей сложности в 28 млрд евро. Утверждается, что помощь предназначена прежде всего для людей с низкими доходами; в дополнение к 500 евро, предназначенным для всех жителей, безработные и живущие на небольшие пенсии и пособия получат еще по 300 евро.

Правительство решило перенести с июля на октябрь введение мер по борьбе с выбросами CO2, которые предусматривают сбор в размере 30 евро за тонну углекислого газа с повышением до 55 евро в 2025 году.

Другие меры включают компенсацию цен на электроэнергию для бизнеса и субсидию для энергоемких компаний.

В мае годовой уровень инфляции в Австрии достиг 8%, что соответствует аналогичным показателям в других европейских странах.

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