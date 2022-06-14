Кызыл, 14 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Туве возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления сексуального характера, жертвой которого стала семилетняя девочка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

Сигнал о происшествии поступил в полицию города Кызыла вечером 6 июня. Предварительно установлено, что неизвестный мужчина напал на ребёнка в подъезде жилого дома по улице Лопсанчапа.

«В настоящее время по поручению следователя проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности малолетней», — отметили в ведомстве.