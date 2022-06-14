Самара, 14 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Крупнейшие инфраструктурные проекты Самарской области намерены представить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 14 июня сообщает пресс-служба департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области.

Дарья Драй ИА REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме

Сообщается, что руководство региона на форуме представит крупнейшие инфраструктурные проекты. Среди них, инсталляция «Умной дороги», макет развития территории около «Самара Солидарность Арена», продукция некоторых предприятий региона.

Отмечается, что делегацию региона возглавит глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что XXV Петербургский международный экономический форум начнет свою работу 15 июня 2022 года.