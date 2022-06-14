Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM По результатам проверок факультета свободных искусств и наук (ФСИиН) Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), изменится программа обучения студентов. Об этом сообщили в виртуальной приёмной вуза.

Главное здание СПбГУ, ректорат Дарья Драй © ИА REGNUM

Профильные органы зафиксировали, что требования нормативно-правовых актов на указанном факультете исполняются не в полной мере. В ходе проверок в учебной литературе обнаружены материалы организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности». Также обнаружились сведения, принадлежащие средствам массовой информации, включенным в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Кроме того, в ходе анализа специалисты установили, что в списке рекомендованной к изучению литературы превалируют иностранные источники, а не труды российских исследователей. Такая тенденция не даёт студентам всесторонне и глубоко изучить необходимые дисциплины.

Коллектив факультета, учитывая замечания экспертизы, решил сократить 70 дисциплин и изменить число профессиональных траекторий (10 вместо 12). Эти изменения вступят в силу лишь в 2023/24 учебном году. Учебные планы прошлых лет будут скорректированы с 15 июня по 15 июля 2022 года в рамках порядка для всех образовательных программ, который установлен в СПбГУ.

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Напомним, проверка учебной программы факультета была инициирована после появления сообщений о травле в отношении сотрудников, которые выступают в поддержку специальной военной операции. Стоит добавить, что в конце мая 2022 года глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оставил пост декана факультета свободных искусств и наук университета, который занимал в течение многих лет.

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