Саратов, 14 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Саратовской области за время пандемии по состоянию на 14 июня провели 4 093 984 исследования на коронавирусную инфекцию. По информации регионального управления Роспотребнадзора, всего на COVID-19 обследовали 3 808 242 человека.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

По области за все время зарегистрировано 253 811 случаев заражения коронавирусом, из них 106 — за сутки. Показатель заболеваемости составил 10 597 на 100 тыс. населения. Суточный показатель заболеваемости — 4,4 на 100 тыс. населения, темп прироста — 0,04%.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области на стационарном лечении находятся 326 ковид-пациентов, на амбулаторном — 729.

Читайте также: За сутки в Саратовской области выписаны 93 ковид-пациента

Читайте также: Саратовская область вошла в топ-20 регионов по численности населения