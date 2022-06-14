Благовещенск, 14 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим больше не распространяется на всю территорию Амурской области. Он будет действовать только в восьми районах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Приамурью.

Противопожарная безопасность

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По-прежнему необходимо соблюдать противопожарные правила жителям Магдагачинского, Мазановского, Зейского, Селемджинского районов, Сковородинского, Тындинского округов, городов Тында и Зея.

«На сегодняшний день в связи с проходящими циклонами лесопожарная обстановка в регионе стабилизировалась. Всеми ведомствами, включая административные комиссии муниципальных образований, к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составлено 1860 протоколов на сумму более 5,2 млн. рублей», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии наоборот с 14 июня введён особый противопожарный режим на всей территории республики.