Новосибирск, , 12:25 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 14 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 608 пациентов, в том числе два ребёнка. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 54 новых носителя коронавируса. За это же время 58 человек выписаны с выздоровлением, один пациент скончался. В реанимации находятся 74 человек, на ИВЛ — 16 новосибирцев.

Всего в регионе зарегистрировано 259 303 случая заражения коронавирусом, 252 917 пациентов выписаны, умерли 5679 человек.