14 июня 2022 | Время чтения 17 мин

Александр Белов, , 15:18 — REGNUM Международный порядок, который сложился после Второй мировой войны, часто называют продуктом американской мощи. Вместе со своими союзниками «победоносные» США навязывали остальному миру свою волю, создавая институты и нормы, которые служили их интересам и обеспечивали им превосходство. Однако в определенной степени, которую многие склонны недооценивать, этот миропорядок также является следствием искусственной слабости Германии и Японии. В течение 75 лет после 1945 года оба государства сознательно избегали статуса великой державы и придерживались пацифистских подходов к внешней политике. Иными словами, в основе послевоенного порядка лежит уникальный статус третьей и четвертой по величине экономик мира. Хотя этот порядок стал казаться естественным для многих на Западе, он основан на, возможно, неестественном условии: насильственном умиротворении двух стран, которые в довоенную эпоху — в силу географии, демографии и истории — предсказуемо стали региональными гегемонами, пишет директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард в статье, вышедшей 14 июня в Foreign Affairs.

Капитан Америка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Специальная военная операция России на Украине и все больший антагонизм между США и Китаем угрожают подорвать этот статус-кво, а вместе с ним и Pax Americana, который сохранялся с конца Второй мировой войны. В ответ на операцию Москвы Германия коренным образом переориентировала свою внешнюю политику, пообещав радикально увеличить расходы на оборону и заняв воинственную позицию в отношении Украины. К подобной трансформации, кажется, как никогда, близка и Япония, которая опасается стремления Китая к региональной гегемонии.

В краткосрочной перспективе эти сдвиги могут ускорить консолидацию или даже возрождение Запада. Из-за операции РФ на Украине Германия и Япония стали более зависимы от Соединенных Штатов, она же подтолкнула страны к невиданному со времен холодной войны уровню сотрудничества. Однако если Германия продолжит свой новый курс, а также если по такому же пути пойдет и Япония, такое развитие событий может привести к чему-то противоположному, поскольку и Берлин, и Токио станут менее зависимыми от США и более тесно связанными со своими соседями.

Такой сдвиг коренным образом изменит не только порядок безопасности в Европе и Азии, но и динамику западного мира — и именно в тот момент, когда память о Второй мировой войне превратится из чего-то актуального в предмет истории. С одной стороны, Pax Americana уступит место более согласованным структурам региональной безопасности. С другой стороны, Соединенным Штатам придется заново изобретать свои альянсы, рассматривая союзников как реальных заинтересованных лиц, а не как инфантилизированных младших партнеров. В краткосрочной перспективе такая трансформация может оказаться для Вашингтона болезненной и трудной. Но в долгосрочной перспективе эти изменения будут полезны для мирового порядка и даже для самих Соединенных Штатов.

Авианосец USS John C. Stennis ВМС США Official U.S. Navy Page

Поворотный момент

Через четыре дня после начала спецоперации обычно осторожный канцлер Германии Олаф Шольц произнес революционную речь, объявив о zeitenwende — или, грубо говоря, о «поворотном моменте» — во внешней политике Германии. Предложенные им сдвиги настолько глубоки, что могут изменить саму идентичность страны. Берлин решил поставлять оружие Украине после десятилетий отказа вооружать воюющие стороны в той или иной зоне конфликта, после долгих лет проволочек с оборонными расходами создать фонд в €100 млрд для модернизации своих вооруженных сил и после многих лет попыток преобразовать РФ через экономические связи покончить со своей энергетической зависимостью от России. Объявление об этих фундаментальных изменениях вызвало более широкую дискуссию о том, что будет означать zeitenwende не только для различных аспектов немецкой политики, но и для более значительной роли страны в мире. Некоторые аналитики считают, что Германия с опозданием осознает свои обязанности после десятилетий геополитического нахлебничества, но многие другие критически относятся к медленным темпам изменений и опасаются, что новая политика не оправдает ожиданий.

Дебаты о zeitenwende в Германии оказали сильное влияние на Японию, где представителям министерства обороны и безопасности приходится принимать во внимание все более напористый курс Китая. Противостояние восходящей державе, а не слабеющей, такой как Россия, ставит Японию в более сложную ситуацию, чем та, в которой оказалась Германия, и, возможно, в более ненадежную в долгосрочной перспективе. В 2005 году оборонные бюджеты Японии и Китая были почти одинаковыми. Сейчас оборонный бюджет Китая в пять раз больше японского, а к 2030 году он, по прогнозам, увеличится в девять раз. (Для сравнения: до того как Берлин объявил о своем zeitenwende, оборонный бюджет России был всего на 18% больше, чем у Германии.)

Чтобы сохранить некое подобие баланса в регионе, Япония придерживается трехаспектной стратегии. Во-первых, в последние годы она постепенно увеличила свои расходы на оборону с $45,1 млрд в 2017 году до $54,1 млрд в 2021 году. Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) утверждает, что страна должна стремиться тратить на оборону два процента своего ВВП, что означает удвоение её нынешнего бюджета. Во-вторых, Япония стремилась углубить свой союз с Соединенными Штатами. ЛДПЯ начала внутренние дискуссии по ядерному сдерживанию, в том числе по спорному вопросу о потенциальном соглашении о совместном использовании ядерного оружия с Вашингтоном, которое обяжет Токио принимать участие в консультациях по ядерному оружию и его использованию в рамках структуры совместного принятия решений. Кроме того, Япония перестраивает свои отношения в сфере безопасности с другими партнерами в регионе, особенно с Австралией, Индией, Филиппинами, Сингапуром и Вьетнамом. В настоящее время Токио включает эти изменения в новую стратегию национальной безопасности, которая будет опубликована к концу года.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден Kantei.go.jp

Эта формирующаяся стратегия стала реакцией Японии на спецоперации России на Украине. Она заметно отличается от того, каким образом Токио отреагировал на присоединение Россией Крыма в 2014 году. Тогда страна стремилась поддерживать стабильные отношения с Москвой, отчасти для того, чтобы застраховаться от Пекина, а отчасти — как Германия — чтобы получать дешевые энергоносители из России. На этот раз Япония была близка к тому, чтобы приостановить свои двусторонние отношения с Россией, присоединилась к Соединенным Штатам и европейским странам в обеспечении соблюдения санкций против Москвы и предоставила Украине финансовую, а также нелетальную военную помощь. Токио сделал это отчасти для того, чтобы укрепить свои связи с Вашингтоном, а отчасти потому, что опасается, что у Китая может возникнуть соблазн провести подобную операцию на Тайване. Япония хочет создать для России большие издержки, чтобы Китай понял: вторгнитесь на Тайвань, и он столкнется с превосходящим его по силе противником, а также политическими и экономическими санкциями.

«Нормальные державы»?

За прошедшие годы в Германии и Японии состоялось несколько общенациональных дебатов о том, чтобы стать «нормальными державами», и они постепенно двигались в этом направлении. Обе страны в настоящее время более активны в военном отношении, чем за последние десятилетия, но они по-прежнему делают меньше, чем позволяет им их экономический потенциал. Однако конфликт на Украине может это изменить.

Впервые за послевоенное время и Германия, и Япония столкнулись с неизбежными угрозами. После воссоединения Германии в 1990 году канцлер Германии Гельмут Коль любил говорить, что страна «окружена только друзьями и партнерами». Теперь, похоже, в Германии большинство согласно с тем, что ситуация изменилась: еще до того как Москва начала свою спецоперацию, более половины немецких респондентов в опросе, проведенном в январе 2022 года, утверждали, что позиция России в отношении Украины представляет серьезную военную угрозу для их страны. В свою очередь, многие японцы опасаются, что следующим может стать конфликт из-за Тайваня. Опросы показывают, что подавляющее большинство японских граждан обеспокоено тем, что операция России на Украине повлияет на то, как Китай будет решать свои территориальные споры.

«Если в Тайваньском проливе начнется война, Япония почти автоматически будет в нее втянута, поскольку на территории страны размещены американские базы, по которым Китай будет наносить удары», — отметил вице-президент Национального института политических исследований в Токио Нарушигэ Мичисита.

Смена поколений также предвещает более сильную позицию в области безопасности: вина Германии и Японии за совершенные военные преступления сходит на нет по мере того, как умирают последние оставшиеся в живых преступники и жертвы Второй мировой войны. Как утверждает историк Андреас Виршинг, конфликт на Украине ускоряет разрыв Германии со своим нацистским прошлым (и то, каким образом это происходит, его беспокоит). Выступив против Москвы, Берлин, наконец, оказался «на правильной стороне истории». А в лице президента России Владимира Путина на европейском континенте появился еще один «злодей». Тем временем в Японии страх перед все большей мощью Китая затмевает память о прошлых преступлениях страны как среди японской общественности, так и во многих азиатских столицах.

Наконец, Германия и Япония, возможно, больше не считают, что они могут полагаться на Соединенные Штаты в вопросах своей безопасности. Согласно одному недавнему опросу, 56% респондентов из Германии считают, что через десять лет Китай станет более сильной державой, чем Соединенные Штаты. 53% сказали, что после избрания Дональда Трампа президентом в 2016 году американцам нельзя доверять, а 60% заявили, что Германия не может всегда рассчитывать на Соединенные Штаты в деле обеспечения своей безопасности и поэтому должна инвестировать в европейскую оборону. Эти опасения разделяют даже наиболее атлантистские слои элиты. Как отметил Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в США: «Немцам повезло, что в Белом доме находится Байден, но Германии нужен план Б на случай, если в американской политике произойдут большие изменения». Он считает, что Германии следует изучить возможность получения ядерной гарантии от Франции, что было бы немыслимо еще несколько месяцев назад.

Федеральный федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон bundesregierung.de

Сомнения в американской мощи и надежности в Японии высказываются менее открыто. Однако, согласно апрельскому опросу, почти две трети японцев поддерживают укрепление обороноспособности Японии, и большинство согласны с предложением ЛДПЯ о том, чтобы тратить на оборону 2% ВВП. Кен Джимбо, специалист по безопасности из Университета Кейо, объяснил, что после бурных лет правления Трампа многие японские стратеги считают, что стране необходимо больше инвестировать в собственную оборону и «диверсифицировать свою деятельность за пределами Соединенных Штатов». Они с беспокойством наблюдали, как Вашингтон отказался напрямую вмешиваться в дела Украины после того, как подчеркнул разницу между союзником по НАТО и союзником, не входящим в НАТО, и предупредил об опасностях противостояния ядерной России. «Вопрос, по словам Джимбо, заключается в том, насколько мы можем доверять Соединенным Штатам в защите Тайваня перед лицом китайских ядерных угроз».

Разделенное бремя

Сегодня на фоне конфликта на Украине стало очевидно то, насколько Германия и Япония нуждаются в Соединенных Штатах. Реакция обеих стран предполагает в краткосрочной перспективе возрождение — и даже расширение — их традиционных союзов с Вашингтоном. Стал на сторону Запада и присоединился к режиму санкций против России не только Токио, но и Берлин вновь подтвердил свои обязательства перед НАТО, дал понять, что планирует закупить американские истребители F-35, и решил построить терминалы сжиженного природного газа, которые позволят ему покупать американский, а не российский газ. Атлантисты в Германии надеются, что конфликт на Украине свяжет Соединенные Штаты с Европой и воссоздаст модель холодной войны, в которой Соединенные Штаты лидируют, а Европа только вносит свой вклад. Но сдвиги в оборонной политике Германии и Японии могут в долгосрочной перспективе привести к совершенно иному соглашению, изменив региональный порядок в Европе и Азии и трансформировав союзы обеих стран с Соединенными Штатами.

Большая напористость Германии и Японии, вероятно, будет идти рука об руку с процессом переориентации внимания США на другие направления (и сокращением относительной экономической и военной мощи Вашингтона) в долгосрочной перспективе, и эта тенденция вряд ли изменится после конфликта на Украине. Соединенные Штаты будут вынуждены сосредоточить свои ограниченные ресурсы на решении проблем, исходящих от Китая. Такие аналитики, как Роберт Каган, утверждали, что Pax Americana может уступить место глобальному хаосу. Такое развитие событий определенно возможно. Однако на Ближнем Востоке, где в течение последних двух десятилетий США действовали наиболее активно и откуда они уходят, наблюдается иная ситуация. Жюльен Барнс-Дейси и Хью Ловатт из Европейского совета по международным отношениям описали первоначальный всплеск региональной конкуренции между Ираном и Саудовской Аравией и военных конфликтов, в которые были вовлечены внешние державы, такие как Россия и Турция. Но затем многие из этих конфликтов замедлились, и начались более локальные процессы реорганизации, примером которых стала багдадская конференция в августе 2021 года, на которой ключевые региональные действующие лица вступили в диалог друг с другом.

Для ЕС переориентация целей США может поспособствовать большему суверенитету, как только европейцы наконец осознают, что конфликт на Украине не остановит долгосрочный поворот Вашингтона в сторону Азии. Одной из причин того, что европейцам не удалось выработать общую внешнюю политику, является недоверие друг к другу. Но российская спецоперация объединила европейцев, убедив страны, ранее выступавшие за сотрудничество с Россией, такие как Германия и Италия, начать проводить политику сдерживания. Если это сближение сохранится, можно будет увидеть реальное европейское стратегическое объединение, в конечном счете подкрепленное европейской военной промышленностью и даже, возможно, более общим европейским ядерным сдерживающим фактором (или, по крайней мере, готовностью Франции поделиться своим сдерживающим фактором).

Лидеры стран ЕС перед саммитом НАТО. 2022 nato.int

В долгосрочной перспективе ЕС мог бы создать общую структуру для поддержания отношений с другими державами, такими как Россия и Турция, в том числе посредством сдерживания, выборочного разъединения для минимизации напряженности и некоторой формы диалога для предотвращения эскалации. Вместо того чтобы продолжать расширять ЕС и НАТО, Европа могла бы сделать выбор в пользу менее масштабных и более гибких многосторонних договоренностей с участием некоторых из наиболее важных игроков, подобных Четырехстороннему диалогу по безопасности в Азии. Короче говоря, европейский порядок может стать более азиатским.

В то же время Азия, скорее всего, станет более европейской. Соединенные Штаты сохранят свое внимание к Индо-Тихоокеанскому региону, но их экономический и военный вес уменьшится по сравнению с Китаем. В результате Токио и другие региональные державы, вероятно, укрепят свои связи с Соединенными Штатами, но при этом продолжат диверсифицировать свои традиционные союзы, помимо связей с Вашингтоном. По словам Мичишиты, «мы пригласить больше друзей в японо-американский союз».

Уже формируется новый азиатский порядок, включающий связи с Соединенными Штатами и более тесное сотрудничество между такими державами, как Австралия, Индия, Япония, Филиппины, Сингапур и Вьетнам. По словам Джимбо, азиатские страны не будут формировать альянс, подобный НАТО, а скорее будут расширять сотрудничество в таких областях, как разведка, безопасность на море и правоохранительные органы. В торговле и коммерции определенный уровень региональной интеграции уже произошел без участия Вашингтона через Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, которое сформировалось после того, как Соединенные Штаты отказались от его предшественника — и через Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство.

С точки зрения безопасности может возникнуть более сбалансированное разделение труда. Европейцам придется взять на себя более прямую ответственность за безопасность в Восточной Европе, на Балканах и на Ближнем Востоке. В Азии региональным державам придется больше инвестировать в собственные возможности, чтобы сбалансировать влияние Китая в регионе. Элбридж Колби, который работал заместителем помощника министра обороны США в администрации Трампа, сказал об этом в интервью Nikkei Asia: «Соединенные Штаты находятся в 5000 миль от Японии и Тайваня, поэтому нам нужно, чтобы Япония делала больше». И по мере того, как европейский и индо-тихоокеанский театры становятся все более связанными — не в последнюю очередь благодаря китайско-российскому сближению — возможно даже, что европейские и азиатские державы будут поддерживать друг друга. Например, Япония и Южная Корея могут попросить европейцев ответить взаимностью на их поддержку санкций против России. Результатом станут более сложные региональные порядки, в которых Соединенные Штаты по-прежнему играют важную роль, но больше не задают тон.

Солдаты 22-го пехотного полка японских сил самообороны Army.mil

Другой альянс

Администрация Байдена надеется, что конфликт на Украине укрепит глобальный альянс демократий, отбросив назад и Россию, и Китай. В результате Пекин стал смотреть на этот конфликт как на опосредованную войну, направленную отчасти на ослабление Китая путем убеждения азиатских стран в параллелях между Украиной и Тайванем. Другой стороной этой медали, конечно же, являются попытки Вашингтона убедить европейцев в том, что если они хотят и дальше получать поддержку США, им необходимо объединиться с Соединенными Штатами против Китая.

Но по мере того, как Германия и Япония наращивают свой потенциал и играют все более важные роли в своих соответствующих региональных системах безопасности, они, вероятно, будут занимать более решительные позиции в определении своих собственных программ. Именно это произошло на Ближнем Востоке, где из-за переориентации целей США страны стали менее склонны следовать примеру Вашингтона, не получая ничего взамен. Саудовская Аравия, например, отклонила просьбы США осудить спецоперацию России на Украине и увеличить добычу нефти для удовлетворения возросшего спроса. Напротив, Эр-Рияд даже пошел на совместные с Москвой меры для поддержания высоких цен на нефть. Другие союзники США в регионе, включая Израиль и Объединенные Арабские Эмираты, также сопротивлялись требованиям США.

Многие американские аналитики и официальные лица, похоже, считают, что исторический долг союзников США означает, что они могут встать на сторону Соединенных Штатов против Китая во все большем и большем количестве областей и с еще большими издержками. Трамп представил прекрасную иллюстрацию этого, когда он угрожал выйти из НАТО, требуя, чтобы европейцы запретили китайскому технологическому гиганту Huawei доступ к своим сетям 5G.

Но перемены, происходящие в Берлине и Токио, позволяют предположить, что на горизонте находятся иные отношения, более сбалансированные, чем союзы, созданные и поддерживаемые Вашингтоном в послевоенную эпоху. По мере того как относительная важность вклада США в оборону падает, а затраты на издержки движения в одном с ними фарваторе растут, маловероятно, что Вашингтон сможет рассчитывать на то, что его стратегию будут поддерживать по умолчанию. Напротив, Соединенным Штатам придется привыкать к более конструктивным и равноправным отношениям, в которых достигается согласие.

Поначалу это создаст проблемы и головную боль, особенно сейчас, когда Вашингтон вынужден обуздывать свои однополярные инстинкты. Но если новый международный порядок окажется стабильным и поможет продвигать интересы США, американские налогоплательщики могут снова начать рассматривать сеть союзов страны как актив, а не как черную дыру для государственных ресурсов. При таком порядке бремя обеспечения безопасности можно было бы разделить не только более справедливо, но и Соединенные Штаты и их союзники смогли бы установить стандарты и продвигать либеральные ценности, которые, хотя и не были бы исключительно американскими, определенно были бы больше американскими, чем китайскими. Иными словами, Pax Americana может уступить место не хаосу, а кооперативной модели совместного лидерства.