14 июня 2022 | Время чтения 7 мин

Будь у Зеленского немного больше самостоятельности, а у его режима — суверенитета, безукоризненным стал бы ответ в духе невозможности комментариев на темы, не относящиеся к Украине и задевающие суверенитет третьих стран, коей в этом случае является Китай. Однако, что такое Зеленский общеизвестно, и никакой Америки он не открыл. Именно поэтому и надо сказать, что справедливо, всю ответственность за эту провокацию в Пекине и возложили на США.

Владимир Павленко, , 16:36 — REGNUM США устроили очередную информационную провокацию против Китая, на этот раз с использованием украинского зиц-президента Зеленского. На очередном форуме Диалога Шангри-Ла в Сингапуре корреспондент неофициального рупора Республиканской партии The Washington Post, на котором организаторы пригласили Зеленского выступить по видеосвязи, зацепившись за его привычные инсинуации в адрес России, исподтишка перебросил мостик к тайваньской теме. И спросил главу киевского режима, что бы он, исходя из украинского «опыта», «посоветовал» Тайваню.

Марионетка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Прежде всего о том, что на конференции, пусть и по видео, делал Зеленский? Ответ простой. Диалог Шангри-Ла — это аналог европейской Мюнхенской конференции по безопасности, только для региона АТР, хотя в нем принимают участие и европейские страны. Организаторы форумов, которые берут начало с 2002 года — лондонский IISS — Международный институт стратегических исследований; в свое время создание этого диалога было приурочено к переходу в практическую плоскость усилий англосаксов по трансформации мирового порядка в свою пользу. Это позднее мы узнали, что конечным итогом этих преобразований к 2015 году планировалось преобразование Евро-Атлантики в Трансатлантический союз — супергосударство со своей валютой в виде фунта стерлингов и центром в Лондоне. Кое-кто, разумеется, знал об этом заранее, ибо сам все и планировал. Доллару по этим планам подлежало быть замененным валютой амеро Северо-Американского союза, который и должен был в рамках глобализации объединиться с Евросоюзом в формате Трансатлантики.

Под эти проекты планировался мировой кризис 2008–2009 годов, но у его организаторов «что-то пошло не так», точнее, не «что-то», а вполне конкретное противодействие этим планам России и Китая. План рухнул, кризис залили деньгами, для чего в структуре мировых банковских сетей создали ряд новых единиц и вывели на уровень глав государств и правительств «двадцатку», которая до этого заседала в формате глав минфинов и центробанков. Кризис вместе с планами «трансатлантической» трансформации сгинул, а Диалог Шангри-Ла, рассчитанный на то, чтобы в этом «глобальном интеграционном» проекте задействовать на определенном этапе часть АТР с центром в Сингапуре, остался. И с тех пор живет собственной жизнью. Но поскольку проводит его по-прежнему IISS, то и гостей приглашают по своему усмотрению. Именно гостей, ибо среди участников диалога из субъектов постсоветского пространства значится только Россия, а Украины в этом списке нет.

Дж. Буш произносит речь в Розовом саду Белого дома о сложившейся в стране негативной экономической ситуации. 2008 Joyce N. Boghosian

Так что же ответил комик-президент на провокационный антикитайский вопрос американского журналиста? Как всегда, принялся выкручиваться. С одной стороны, ссориться с Китаем, рассуждая на тайваньскую тему, Зеленскому не с руки, хватает и скандала вокруг запорожского «Мотор-Сич», за акционерный контроль над которым китайцы уже заплатили деньги, но его не получили: в Киеве же «хозяева своего слова» — сами его дали, сами и обратно забрали. Ну, не сами, конечно, а по отмашке из США, но Китаю, так и не получившему предприятие, производящее авиадвигатели, какая разница? С другой стороны, и Вашингтон ослушаться нельзя — раз задают вопрос, значит, «так надо». Выкрутился Зеленский, пустившись в туманные рассуждения о своем. О том, что когда «маленькому угрожает большой», а «маленький», разумеется, весь «белый и пушистый», а «большой» — весь «тоталитарный и агрессивный», то мировое сообщество-де должно помогать «белому и пушистому» заранее, а не дожидаться начала событий. Надо было видеть, с какой подчеркнутой осторожностью Зеленский обходил слово «Тайвань», ни разу его не произнеся. И это, отвечая на вопрос о Тайване.

Только Зеленскому эта предосторожность не помогла. Заголовок вышедшей с учетом разницы во времени в тот же день статьи в The Washington Post звучал «красноречиво»: «Зеленский призывает к международной поддержке Тайваня до того, как Китай нападет». Ну, а что же вы хотели? Чтобы «гегемон» упустил свой информационный шанс сделать очередную гадость Пекину, не оглядываясь при этом на свою киевскую марионетку, которую сам и подставляет?

Резонанс оказался очень широким. Глава МИД КНР Ван И отметил, что сказанное Зеленским «используется некоторыми силами для создания напряженности между Китаем и Украиной». Более развернуто прокомментировал ситуацию официальный представитель МИД Ван Вэньбинь. По его словам, тайваньский вопрос «не допускает вмешательства иностранных сил. Любые попытки отделить Тайвань от материка столкнутся с решительными действиями КНР». Дипломат также добавил, что в Китае тема Тайваня четко отделяется от украинской. Украина — государство, Тайвань — провинция КНР, и никакие параллели здесь недопустимы.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

В Пекине об этом, кстати, говорят постоянно, и понятно, почему. Растут обоснованные опасения, что США намерены воспользоваться приближающимся партийным съездом КПК, чтобы поломать его повестку и сценарий, попытаться посеять раздор внутри партии и власти и осуществить «подкоп» под позиции Си Цзиньпина. Традиционная американская тактика, которую и вскрыл вопрос The Washington Post. Какой вариант дестабилизации может быть избран — пока непонятно. Вряд ли США «в лоб» признают так называемую «независимость» сепаратистского анклава; скорее, по своей привычной логике, если решение будет принято, они подставят тайваньское руководство и заставят его провозгласить такую «независимость» непосредственно. А возможно и устроить крупную военную провокацию.

В пользу такого сценария говорит недавнее заявление Ю Сикуня, главы тайваньского Закса — законодательного собрания. Политик принялся запугивать Пекин сверхзвуковой крылатой ракетой «Юньфэн», которая-де достает до Китая и может нанести Пекину ущерб. Правда, имелась ли в виду столица КНР, удаленная от Тайваня на расстояние почти в 2 тыс. км, недоступных для тактических средств поражения, или под «Пекином» подразумевался весь Китай, в том числе соседняя с Тайванем через пролив провинция Фуцзянь, не уточнялось. Но в любом случае, когда такие заявления звучат, это всегда наводит на мысль, что «громче всех «Держи вора!» кричит сам вор». И в планах США, которые в последние годы накачали Тайвань количеством оружия, сопоставимым с Украиной, возможно стоит такой же удар по Китаю, чтобы гарантированно втянуть его в войну, как Киев планировал против Крыма и Донбасса на 8 марта 2022 года.

За этим последовало выступление там же, в Сингапуре, главы военного ведомства КНР Вэй Фэнхэ. «В дополнение к геополитическому переходу и невиданной за столетие пандемии, украинский кризис еще сильнее изменил международный геополитический ландшафт. Теперь еще больше кризисов и хаоса, и наш мир нельзя назвать ни мирным, ни безмятежным», — заявил министр, подчеркнув, что Китай не стремится к конфликтам и войнам, но и не позволит игнорировать свои интересы и «будет биться до конца», если кто-то попытается «отделить» от него Тайвань.

Авторитетный китайский журналист, недавний главный редактор официоза The Global Times Ху Сицзинь, понимая низкий уровень компетенции «вождей» Киева в тайваньской теме, обратил внимание на то, что «Зеленский мало что знает о Тайване и тайваньском вопросе. Однако ряд западных и тайваньских СМИ поднял тему его случайного комментария». А в самой газете появилась оценка одного из колумнистов в форме обращения к американскому репортер-провокатору. И ее вполне можно обобщить до уровня характеристики американских медиа в целом. «Вы задали Зеленскому наводящий вопрос и исказили смысл его ответа, хотя он намеренно избегал упоминания Тайваня. Это доказывает, что вы никакой не репортер, а рупор американского геополитического официоза».

Военные учения в Тайване 總統府

В заключение пару слов о самом Зеленском и его роли в этом скандале. Вообще-то, строго говоря, американская провокация достигла своей цели, произведя очередной мощный информационный шум на тему мифического «нападения» Китая на Тайвань, благодаря самому комику. Не искушен он в политике или просто растерялся, получив такой «удар под дых» от «дружественного» борзописца, — другой вопрос. Но ответил он двусмысленно, неоднозначно. Понять можно, как угодно, в том числе как призыв к Западу не допустить «войны» в Тайваньском проливе. В условиях, когда такую войну провоцируют США и под их диктовку тайваньский режим, конечно же коннотации ответа по отношению к Китаю как минимум не дружественные. Будь у Зеленского немного больше самостоятельности, а у его режима — суверенитета, безукоризненным стал бы ответ в духе невозможности комментариев на темы, не относящиеся к Украине и задевающие суверенитет третьих стран, коей в этом случае является Китай. Однако, что такое Зеленский общеизвестно, и никакой Америки он не открыл. Именно поэтому и надо сказать, что справедливо, всю ответственность за эту провокацию в Пекине и возложили на США.