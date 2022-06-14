Москва, , 12:24 — REGNUM В летний оздоровительный лагерь в 2022 году планируют отправить своих детей 19% родителей в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из них 15% только собираются отправить в летние лагеря своих детей, что почти в три раза больше по сравнению с 2020 годом (6%), уже отправили — 4%. Не будут отправлять своих детей в лагеря 76% — на 12% меньше, чем в 2020 году — 88%.

За последние 2-3 года отправляли в оздоровительные лагеря детей 19% опрошенных родителей, в 2020 году — 22%. Организовывали другой отдых для своего ребёнка 80%, в 2020 году — 78%).

Опрос по телефону проведен 7 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по программе детского кешбэка родителям на карты «Мир» вернулось уже около 6 млрд рублей за приобретенные путевки в детские лагеря.

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