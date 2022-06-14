Джакарта, , 12:24 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 930 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 14 июня в Индонезии выявлено 6 062 009 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 548 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 900 049 человек.

В период с 13 по 14 июня от COVID-19 умерли 10 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 662 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо обратился к центральному правительству, а именно к министерствам, учреждениям и местным органам власти, с просьбой продолжать закупать отечественные товары.

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