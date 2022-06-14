Тбилиси, , 12:22 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» сделала максимум возможного для того, чтобы Грузию приняли в Евросоюз. Об этом заявил на заседании премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

Он отметил, что в оппозиции критикуют власти страны и заявляют, что Брюссель откажется предоставить Грузии статус кандидата на вхождение в ЕС.

«Они выступают и говорят: если мы не получим статус кандидата, это будет ответственность правительства. Ни в коем случае, друзья! Правительство сделало максимум, остальное — рабочий процесс», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр отметил, что между Грузией и ЕС действует соглашение об ассоциации, власти страны проводят «демократические» реформы. Он подчеркнул, что ни одно из государств в Евросоюзе не является идеальным.

По мнению Гарибашвили, Грузия добилась больших успехов, следуя прозападным курсом.

Напомним, 9 июня Европарламент принял резолюцию с острой критикой действий правительства Грузии. Ответ на заявку Грузии на вступление в ЕС планируется дать на следующей неделе.

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