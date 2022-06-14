Донецк, , 12:21 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли из «Града» город Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

В 11:40 зафиксирована атака с украинских позиций в Авдеевке. По Кировскому району Макеевки выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.