Мурманск, , 12:21 — REGNUM В школах Мурманской области к осени 2022 года откроются три инженерных класса по профилю «судостроение». Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Школьники Департамент образования и науки Костромской области

«С 1 сентября в школе № 10 города Апатиты, гимназии № 7 Мурманска и школе № 266 Снежногорска открываются инженерные классы по профилю «судостроение» в рамках проекта, инициированного президентом России», — уточнил губернатор.

В рамках образовательной программы в классах запланировано углубленное изучение общеобразовательных программ по математике, физике и информатике.

Как сообщало ИА REGNUM, в костромских школах создадут кадетские классы.