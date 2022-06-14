Донецк, 14 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили 10 снарядов из РСЗО «Град» по Макеевке в Донецкой Народной Республике, сообщает 14 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11:40 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Макеевка (Кировский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 июгня украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Донецку и Ясиноватой.

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