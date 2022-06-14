Москва, 14 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В сезоне 2022/23 баскетбольной Единой лиги ВТБ примут участие 12 команд, дебютантами турнира станут «Самара» и московский клуб МБА. Об этом 14 июня сообщает официальный сайт турнира.

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Состав участников сезона-2022/23 был утверждён на заседании совета Единой лиги ВТБ. Таким образом, в чемпионата со следующего сезона будут играть десять российских команд, а также по одному клубу из Белоруссии и Казахстана.

Это «Автодор» (Саратов), «Астана» (Нур-Султан, Казахстан), «Енисей» (Красноярск), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), МБА (Москва), «Нижний Новгород», «Парма» (Пермь), «Самара», УНИКС (Казань), «Цмоки-Минск» (Белоруссия), ЦСКА (Москва).

По итогам сезона 2021/22 Суперлиги-1 «Самара» заняла пятое место, и вышла в полуфинал, где проиграла будущему победителю, «Уралмашу», а МБА заняла девятое место и не пробилась в плей-офф.

Напомним, в сезоне 2021/22 Единой лиги ВТБ из состава участников турнира вышли эстонский «Калев» и польская «Зелёна-Гура».