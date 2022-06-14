Новосибирск, , 12:20 — REGNUM В Новосибирске с 15 по 17 июня ожидается местами кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 17 м/с. Об этом со ссылкой на гидрометцентр сообщили в мэрии города.

Гроза Pixabay.com

Так, завтра, 15 июня, ночью прогнозируется +16…+18 °С, днём +23…+25 °С, ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Местами кратковременный дождь и гроза.

Ночью 16 июня в городе ожидается +12…+14 °С, днём +21…+23 °С, ветер северо-западный 6-11 м/с, ночью порывы до 16 м/с. Местами кратковременный дождь и гроза. Ночью 17 июня будет до +13 °С, днём до +23 °С, ветер северо-западный 4-9 м/с. Местами кратковременный дождь и гроза.