Абакан, 14 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Лесные пожарные на выходных (11-13 июня) дважды тушили лес в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июня в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

U.S. Forest Service Лесной пожар

Вечером 10 июня по вине местного населения возник лесной пожар на территории Базинского участкового лесничества в Бирикчульском лесничестве. Возгорание ликвидировали в первые сутки на площади 10 га. В тушении принимали участие более 20 человек. Было задействовано четыре единицы техники.

11 июня из-за грозы возник лесной пожар на территории Онинского участкового лесничества в Абазинском лесничестве Таштыпского района. Возгорание на труднодоступной территории ликвидировали утром 13 июня. На пожаре работали 25 человек, семь единиц техники.

По состоянию на 14 июня в Хакасии действующих лесных пожаров не зарегистрировано.

Всего с начала лесопожарного сезона в регионе потушили 66 лесных пожаров на общей площади более 16 тыс. га.

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