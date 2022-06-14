Талукан, Афганистан, 14 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар местные чиновники движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Даште-Кала недавно проинструктировали владельцев гостиниц и кондитеров о том, что женщины не должны принимать пищу и есть мороженое в их заведениях. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кондитерская на заказ

Владельцы отелей и кондитерских рассказали изданию, что, хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали выделить отдельные залы для женщин, представительниц прекрасного пола туда не пускают.

Необходимо отметить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили в провинции Тахар контрольно-пропускные пункты министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока и не разрешают женщинам выходить на улицу без махрама.