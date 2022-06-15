Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Нацпроект «Наука и университеты» помогает учёным исследовать Антарктиду, которую называют не иначе как кладезь бесценной климатической информации. К примеру, сотрудникам Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) удалось восстановить историю изменения климата в районе подледникового озера Восток в Антарктиде за последние 2200 лет. Но это не предел: новый проект глубокого бурения предполагает получение древнего льда возрастом до 1,5 миллиона лет. Подробности сообщает пресс-центр вуза.

В. Я. Липенков (ААНИИ) Микроскопические исследования кристаллических включений гидратов воздуха в шлифах древнего льда в холодной гляциологической лаборатории станции «Восток»

Для оценки климатической изменчивости были изучены образцы снежно-фирновых отложений из четырёх скважин глубиной до 70,2 метра. Измерив электропроводность керна, учёные выявили маркеры абсолютного возраста: слои, содержащие продукты известных вулканических извержений. Исследования позволили построить детальный сводный профиль плотности снежно-фирновой толщи от поверхности до глубины 70,2 метра, измерить её изотопный состав и улучшить методику палеоклиматических реконструкций.

Эксперты института выяснили, что за последние 2200 лет вплоть до начала XIX века в районе озера Восток наблюдалось незначительное похолодание и снижение скорости снегонакопления. Но на протяжении последних 200 лет ситуация изменилась — повысились температура и скорость аккумуляции снега. Темп изменения температур, фиксируемых на метеорологической станции «Восток», составил 1,6 градуса за сто лет. При сопоставлении с палеоданными ледовых кернов нельзя утверждать, что современная температура выходит за рамки естественной изменчивости. Вместе с тем средняя скорость снегонакопления в последние полвека оказалась самой высокой за 2200 лет.

«Антарктида — это кладезь бесценной климатической информации. По образцам кернов из глубин ледника мы получаем данные об изменениях климата за сотни тысяч лет до нашей эры. Одновременно исследования верхних слоёв снега крайне важны для понимания самых современных климатических изменений и позволяют нам с большой точностью говорить о трансформациях, произошедших за последние столетия», — отмечает директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

В ходе сезонной экспедиции специалисты ААНИИ также совершили первый в истории научный поход в район Ледораздела В — одного из последних крупных белых пятен Антарктиды. Учёные измерили скорость накопления и изотопного состава снежной толщи. Вновь полученные данные подтверждают предположение о том, что Ледораздел В может быть перспективным местом для нового проекта глубокого бурения для получения древнего льда возрастом до 1,5 миллиона лет.

Озеро Восток — самое большое в мире подлёдное озеро. Оно находится под четырьмя километрами льда на значительном удалении от окраины континента Антарктида, уникально тем, что находилось в изоляции от земной поверхности десятки миллионов лет.

Гипотезу о существовании водоёма выдвинул российский учёный Андрей Капица ещё в 1957 году. В 1990 году на станции «Восток» пробурили четыре скважины различной глубины и диаметра. Исследования завершили спустя восемь лет.

В феврале 2012 года впервые в истории человечества в результате бурения антарктического ледникового щита была достигнута поверхность подледникового озера Восток на глубине 3769,3 м. При вскрытии озера исследователями были получены уникальные материалы: керн озёрного льда из придонных слоев антарктического ледника и образцы замёрзшей воды озера.

«Наличие льда возрастом более 1 млн лет под станцией «Восток» означает, что в районе Ледораздела В, откуда берет начало линия тока льда, проходящая через скважину 5 Г, может залегать еще более древний антарктический лед с ненарушенной стратиграфией. В связи с этим весьма актуальным является осуществление комплексного гляцио-геофизического похода на Ледораздел В с целью детального исследования района Купола В и выбора наиболее подходящего места для реализации будущего проекта глубокого бурения антарктического ледника на древний лед.

Программа походных исследований должна предусматривать радарное профилирование снежной и ледяной толщ ледника по маршруту похода и в окрестностях ледораздела, измерение скорости и направления движения льда, определение изотопного состава и скорости аккумуляции снега, а также бурение мелкой скважины на ледоразделе с последующим исследованием керна.

Полученные данные будут использованы для моделирования распределений возраста льда по глубине на различных участках ледника вблизи ледораздела. Успешное выполнение текущего проекта РНФ и создание — за счет заблаговременного проведения соответствующих полевых работ — задела для продолжения этих исследований обеспечит российским ученым достойное место в складывающейся системе национальных и международных проектов изучения древнейшего льда планеты, которые будут занимать центральное место в антарктических программах в ближайшие 15−20 лет», — отметил в своей монографии В. Я. Липенков на сайте ААНИИ.

Об укреплении присутствия России в Антарктиде сказал недавно министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Новый зимовочный комплекс станции «Восток» позволит нашим учёным на другом уровне исследовать глобальные изменения климата. Понять, как менялась атмосфера Земли за миллионы лет», — отметил он.

«Подчеркну, всё, что связано с Арктикой и Антарктикой, во многом начинается в Питере, у нас в институте. Без поддержки министерства природных ресурсов и экологии России, Росгидромета это было бы невозможно. Благодарю вас за то, что доверяете нам такую важную работу, и за поддержку», — отметил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Наука и университеты» повышается привлекательность отечественной науки и образования. Достигается это за счет создания мировых и региональных тематических центров и формирования системы трансфера технологий, созданных в передовых научных институтах и вузах.