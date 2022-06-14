Манама, , 12:23 — REGNUM Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа подписал указ об отставке ряда высокопоставленных чиновников в правительстве страны. Об этом 14 июня сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Бахрейн. Демонстрация протеста Al Jazeera English

По данным журналистов, в отставку были отправлены главы министерства нефти и окружающей среды, министерства инфраструктуры, министерств промышленности и торговли и туризма, а также ряд других официальных лиц в правительстве страны.

Отмечается, что это крупнейшая перестановка в правительстве за всю историю Бахрейна. Новые назначения произошли в 17 министерствах из 22, причём четыре ответственных поста заняли женщины.

«Мы с нетерпением ждем следующего этапа, вливая свежую кровь в Совет министров, чтобы направить эту энергию на дальнейшее развитие работы правительства во благо гражданин и государства», — говорится в тексте указа короля Бахрейна.