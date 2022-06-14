Махачкала, 14 июня 2022, 12:17 — REGNUM Дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции России на Украине, смогут поступить в Дагестанский государственный университет народного хозяйства без вступительных экзаменов. Такое решение принял глава республики Сергей Меликов.
Без экзаменов, за исключением творческих или профессиональных, будут также приняты в этот вуз дети погибших или получивших ранение военнослужащих. Кроме того, им будет назначена стипендия в размере от 2500 до 5000 рублей ежемесячно.
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