Махачкала, 14 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции России на Украине, смогут поступить в Дагестанский государственный университет народного хозяйства без вступительных экзаменов. Такое решение принял глава республики Сергей Меликов.

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«Согласно указу, подписанному Сергеем Меликовым, дети военнослужащих, участвующих или принимавших участие в специальной военной операции на Украине, могут рассчитывать на 10% квоту от общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Дагестан по каждой специальности или направлению подготовки», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя региона.

Без экзаменов, за исключением творческих или профессиональных, будут также приняты в этот вуз дети погибших или получивших ранение военнослужащих. Кроме того, им будет назначена стипендия в размере от 2500 до 5000 рублей ежемесячно.

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