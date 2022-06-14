Воронеж, , 12:16 — REGNUM Три человека пострадали в автоаварии с участием автомобиля с логотипом крупного сервиса по заказу такси в Воронеже 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла около 19:00 на улице 20 лет Октября, в районе дома №92. По предварительным данным, 43-летний водитель Datsun On-Do, с логотипом такси, на регулируемом перекрестке столкнулся с двигавшемся навстречу автомобилем Daewoo Nexia, которым управлял 33-летний воронежец.

В результате аварии водитель Daewoo и двое пассажиров Datsun были госпитализированы с травмами.

Полиция начала проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.