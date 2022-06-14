Донецк, , 12:15 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

В 11:35 с позиций ВСУ в Авдеевке был открыт огонь по городу Ясиноватая, выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, три населённых пункта Донецкой Народной Республики обстреляны украинской армией из ствольной артиллерии и миномётов.