Верхняя Салда, Свердловская область, , 12:31 — REGNUM В Верхней Салде Свердловской области организована проверка по факту госпитализации подростков, отравившихся неустановленным веществом. Один из уральцев скончался в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Больница Mos.ru

Четверо свердловчан были доставлены в уральское медучреждение 10 июня. По предварительной информации, они употребили таблетки с неустановленным веществом. Подростков обнаружили в бессознательном состоянии. Вместе с ними находился 19-летний уралец, который получил серьёзное отравление и скончался в больнице.

Подростки находились на учёте в органах системы профилактики. Прокуратура проверит деятельность органов и даст оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Процессуальную проверку также организовал СКР по Свердловской области. Точную причину смерти уральца установит судмедэкспертиза.